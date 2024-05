Vor ESC-Halfinale: Greta Thunberg demonstriert gegen die Teilnahme Israels

Kurz vor dem Beginn des 2. Halbfinales des Eurovision Song Contests versammelten sich am Donnerstag in der Innenstadt von Malmö viele Tausend Menschen, um an einem antiisraelischen Marsch teilzunehmen. An der Spitze des Zuges, bei dem die altbekannten Parolen wie "From the River to the Sea - Palestine will be free" oder "Boycott Israel" gerufen wurden, fand sich auch "Fridays for Future"-Ikone Greta Thunberg mit Palästinensertuch.