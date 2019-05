Vor der EU-Wahl wetzen die Internet-Trolle schon die Messer

War die Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl 2016 über soziale Medien nur die Generalprobe? Fakt ist: Facebook hat in Europa mehr Nutzer als in den USA. Und was EU-Analysten, Beobachter und NGOs derzeit bemerken ist, dass ein ganzes Netzwerk an angeblichen Nachrichtenseiten, Diskussions-Foren, Chatgruppen und Nachrichtenverteilern zunehmend intensiviert daran arbeitet, falsche Informationen, polarisierend aufgepeppte Nachrichten oder schlicht Lügen zu verbreiten. Was viele dieser angeblichen Nachrichtenportale eint, ist ein digitaler Fingerabdruck der auf eine russische Urheberschaft hinweist.

Die Analyseseite „ EU vs Disinfo“ formuliert es so: Kreml-nahe „Fehlinformations-Plattformen“ praktizierten die Kunst des „fast nicht lügens“ – wobei es an Lügen nicht mangle. Der Focus liege dabei auf den großen EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich. Die Lieblings-Stoßrichtung Kreml-naher lokaler Seiten in den jeweiligen Landessprachen: Anti Migration, anti EU, anti NATO – gewürzt sehr oft mit klar antisemitischen Untertönen.