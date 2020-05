Vor den Türen Proteste, drinnen verordneter Weihnachtsfriede

Die kritischen Stimmen kamen – wieder einmal – von außen: Vier barbusige Frauen protestierten vor dem EU-Ratsgebäude gegen den „Diktator“ Putin. Die EU müsse ihre Verbindungen zu ihm sofort abbrechen, ein zu enger Kontakt könnte „verheerende Folgen“ haben.

Die offiziell verordnete Harmonie beim 30. EU-Russland-Gipfel am Freitag in Brüssel konnten die Demonstrantinnen nicht stören. Beim Auftritt von Präsident Wladimir Putin mit Ratspräsident Herman Van Rompuy und Kommissions-Chef José Manuel Barroso wurden Gemeinsamkeiten in den Vordergrund gestellt: Man habe eine „konstruktive Arbeitssitzung“ gehabt, in der man die „fruchtbare Zusammenarbeit“ und deren „große Potenziale“ erörtert habe.

Hinter der offiziellen Harmonie verbirgt sich viel Konfliktpotenzial. Ein wichtiges Beispiel: die Energiepolitik.

Ein Drittel aller Energie-Importe der 27 Mitgliedsstaaten stammt aus Russland. Seit Jahren – und ganz besonders seit der Gas-Krise 2009 – versucht die Union daher, ihre Abhängigkeit von Russland zu verringern.