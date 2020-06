Von Tagen, die die Freiheit brachten

Die meisten westlichen Journalisten sind in Prag, ich berichte aus meiner Heimatstadt Bratislava – getarnt als Hausfrau. Als Journalistin hätte ich kein Einreisevisum bekommen. Ich bin trotz der Anspannung optimistisch. Ich habe ja gesehen, was an der ungarischen Grenze und in Berlin möglich war. Warum nicht auch hier? Auch meine alten Freunde, noch aus Kindheitstagen, begegnen mir jetzt anders. Wenngleich die Furcht vor dem Regime ihnen noch immer tief in den Knochen sitzt.