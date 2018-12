Von Mays Brexit bis kein Brexit – alles ist möglich

May betont bei jeder Gelegenheit, dass unter ihr kein zweites Referendum über den EU-Austritt stattfinden wird. „Das wäre ein Betrug an den Bürgern und ein Betrug an der Demokratie“, wiederholt sie gebetsmühlenartig. Allerdings ist die britische Politik reich an Überraschungen. So könnte etwa das Unterhaus dafür stimmen, den Brexit ganz auszusetzen. Die EU hat bereits grünes Licht dafür gegeben. Allerdings wären die Folgen für das Vertrauen in die Politik verheerend.