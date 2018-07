Von Komiker Cohen ausgetrickster US-Abgeordneter tritt zurück

Ein von dem britischen Undercover-Komiker Sacha Baron Cohen hinters Licht geführter US-Abgeordneter hat seinen Rücktritt erklärt. Er werde sein Mandat zum Ende des Monats abgeben, kündigte der 43-jährige Republikaner Jason Spencer, Mitglied des Repräsentantenhauses im Südstaat Georgia, am Mittwoch in einem Brief an den Vorsitzenden der Regionalkammer an.

Spencer hatte viel Spott und Kritik auf sich gezogen, weil er in der am Sonntag ausgestrahlten Folge von Cohens neuer Fernsehserie "Who Is America?" (Wer ist Amerika?) rassistische Beschimpfungen gebrüllt und sich den Hintern entblößt hatte. Der auf falsche Identitäten spezialisierte Komiker hatte sich gegenüber Spencer als israelischer Anti-Terrorismus-Experte ausgegeben, der ein Selbstverteidigungstraining anbietet.