Misstrauen gegen Von der Leyen: Im EU-Parlament kracht es zwischen Links und Rechts

Eigentlich sah das Ganze nur nach ein bisschen Theater im EU-Parlament aus: ein kurzer Knalleffekt und keine bleibenden Schäden. Ein Misstrauensantrag einer Gruppe rechtspopulistischer und rechtsextremer Abgeordneter gegen die EU-Kommission von Ursula von der Leyen wird am Donnerstag in Straßburg abgestimmt. Offizieller Anlass sind undurchsichtige Beziehungen zwischen von der Leyen und dem Impfstoffhersteller Pfizer während der Corona-Pandemie. Doch es geht um weit mehr und um viel größere politische Konflikte. Und genau deshalb hat dieser Misstrauensantrag in den vergangenen Tagen und Wochen gewaltige politische Sprengkraft entwickelt.