Kahlschlag bei grüner Politik? So sieht die neue EU-Strategie aus

Diesmal aber soll es ernst werden, wie hochrangige Mitarbeiter der Kommission auch abseits der Mikrofone versprechen. Seit Monaten arbeite ein eigens und aus mehreren Abteilungen der Kommission zusammengestelltes Team an den Plänen und es sei das persönliche Anliegen der Chefin, die Reformen so rasch wie möglich in der Praxis umzusetzen. Im Mittelpunkt stehen jene Berichte, mit denen Unternehmen die Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung ihrer Geschäfte belegen müssen. Doch was ist dran an diesem Kompass, was steckt drin - und was ist jetzt zu tun?

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.