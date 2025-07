Die Gründe sind in jedem Land spezifisch: Polens Energiemix ist historisch stark von Stein- und Braunkohle geprägt. Obwohl ein Kohleausstieg geplant ist, deckt Kohle immer noch einen Großteil der Stromerzeugung. Kohle ist aber auch ein wesentlicher Arbeitgeber, Tusk befürchtet also tiefgreifende soziale Folgen wie den Verlust Tausender Arbeitsplätze und den Strukturwandel ganzer Regionen.

Genau das befürchten auch viele andere EU-Staaten: Thema ist eine „ Deindustrialisierung durch die Hintertür “, wenn Unternehmen ihre Produktion an Standorte mit lockereren Umweltauflagen verlagern („carbon leakage“). Die Kommission betonte am Mittwoch, man wolle der Wirtschaft als „berechenbarer und vertrauenswürdiger Partner“ begegnen und den Staaten mehr „Freiraum bei der Umsetzung“ gewähren.

Um die Kritik zu besänftigen, hat die EU-Kommission einen signifikanten Kurswechsel eingeleitet. Erstmals soll es möglich sein, die Klimaziele nicht ausschließlich durch Einsparungen innerhalb der EU zu erreichen. Der Vorschlag sieht vor, dass ab 2036 bis zu drei Prozentpunkte des Ziels durch einen internationalen Zertifikatehandel ausgeglichen werden können. Damit könnten in der EU entstandene Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte außerhalb der Union – etwa die Aufforstung von Wäldern in Brasilien – kompensiert werden. Dieser Handel soll sich auf Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens beziehen und zusätzlich zum bestehenden EU-Emissionshandel (ETS) eingeführt werden.

Nun beginnt innerhalb der EU-Staaten also ein heftiger Streit um Klimaziele und die neuen „Flexibilitäten“. Der Vorschlag der EU-Kommission markiert nur den Beginn des Gesetzgebungsprozesses . Als Nächstes werden die EU-Staaten im Rat sowie das Europaparlament den Entwurf beraten und jeweils eine eigene Position dazu erarbeiten. Anschließend treten sie in Verhandlungen, um einen finalen Kompromiss zu finden. Ein Ergebnis der nun folgenden, sicher heftig geführten Debatte ist derzeit nicht absehbar .

Was aber auch klar sein sollte: Laut Experten nehmen extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen an Häufigkeit und Intensität zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Europa als die sich am schnellsten erwärmende Region der Welt, auf die ein Drittel aller weltweiten Hitzetodesfälle entfällt. Der Klimawandel stellt somit nicht nur eine ökologische, sondern auch eine massive gesundheitliche und wirtschaftliche Bedrohung dar.

Andererseits sind die EU-Staaten nur noch für knapp sieben Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.