Versprochen, gebrochen: Welche Energie- und Klimagesetze fehlen

Und Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) , der für Klima verantwortlich ist, kündigte mehrmals an, das Klimagesetz (KSG) „bis zum Sommer“ vorlegen zu wollen.

Insider aus der Energiebranche gaben von Anfang an zu bedenken, dass schon die ÖVP-interne Abstimmung bei diesen Gesetzen – zwischen Bünden und Bundesländern – schwierig wird. Erst dann kann die ÖVP mit SPÖ und Neos verhandeln. Und für viele Gesetzespassagen braucht es ohnehin eine Zweidrittelmehrheit – also auch die Zustimmung der Grünen.

Mit Stand 1. Juli ist jedoch klar: Keines dieser vier Gesetze wird vor der Sommerpause beschlossen werden. Die verbleibende Chance der Regierung ist, zumindest einen Gesetzesentwurf noch bis zum letzten Plenartag am 11. Juli im Parlament zur Begutachtung einzubringen. Das Parlament tagt dann erst wieder am 24. September.

Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz hat derzeit noch die besten Chancen, bis Ende kommender Woche zumindest in Begutachtung zu gehen. Energieminister Hattmannsdorfer kann dabei auf den Entwurf von Vorgängerin Gewessler aufbauen. Rund ein Fünftel des alten Textes wurde bereits überarbeitet und in „intensiven Gesprächen“ mit SPÖ und Neos diskutiert.

Das Gesetz zum beschleunigten Ausbau von Ökostromanlagen soll jedenfalls erst nach dem ElWG kommen. Noch liegt den Koalitionspartnern kein Entwurf vor. Auch hier soll es laut Insidern Widerstand aus den Ländern geben. Inhaltlich geht es um die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie RED III, und um einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, also von Windenergie- und Photovoltaikanlagen.

EGG (Grüngas-Gesetz)

Das kleinste Gesetz könnte das schwierigste sein. Es betrifft den schrittweisen Aufbau einer Biogaswirtschaft, durch die Einspeisung von Biogas aus Abfällen (nicht aus Lebensmitteln) ins Gasnetz. Klar ist: Biogas, das mehr oder minder klimaneutral ist, wird mehr kosten als das jetzt vorherrschende fossile Erdgas, das man einfach nur aus dem Boden holen muss.

Bauernvertreter fordern seit 20 Jahren ein Gesetz, das eine langfristige Perspektive zur Biogas-Produktion bietet.

Dagegen sind: Die Wirtschaftskammer und vor allem die Industriellenvereinigung – aus Sorge vor teurerer Energie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Auch dieses Gesetz hatte Gewessler in Angriff genommen, war aber trotz Unterstützung der Bauern am Widerstand der Wirtschaftstreibenden gescheitert. Fest steht bereits jetzt, dass der im Koalitionspakt vereinbarte Zielwert von 6,5 TWh Biogas bis 2030 sicher nicht umgesetzt werden wird. Für die Biogasbranche wäre das Ziel von eins bis zwei TWh bis 2030 schon ein Erfolg.