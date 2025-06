Warum das Klimagesetz die Bewährungsprobe für Totschnig ist

© APA/GEORG HOCHMUTH

Noch vor der Sommerpause will Norbert Totschnig ein neues Gesetz in Begutachtung schicken, an dem seine Vorgängerin wiederholt gescheitert ist. Wird es mutig und verbindlich werden oder doch nur zahnlos bleiben?