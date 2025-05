Ziele ohne Maßnahmen: Warum die neue Klimapolitik teuer wird

Wie in der oberen Grafik dargestellt, verhält es sich aber so, dass Österreich die Klimaziele nur einhalten kann, wenn zusätzliche Maßnahmen, wie sie zuletzt im NEKP angekündigt wurden, gesetzlich fixiert werden. Das dürfte nicht passieren.

Industrie Da alle großen Industriebetriebe in einem eigenen europäischen System zur Emissionsminderung integriert sind (ETS1), bleibt den EU-Staaten überlassen, wie sie die Transformation fördern. Die geplanten Möglichkeiten, CO 2 im Boden zu verpressen (CCS, CCU) darf nicht überbewertet werden, da es sich um vergleichsweise geringe Mengen handeln wird.

EU-weite CO 2 -Steuer

Fix ist zudem das Aus für den Klimabonus: Dieser war eine (klimaschädliche) Sozialleistung, um die hohen Energiekosten (Ukrainekrieg plus die 2022 eingeführte CO 2 -Bepreisung) abzufangen. Die Abschaffung des Klimabonus kam also einer echten Steuererhöhung gleich (die CO 2 -Bepreisung wurde ja bisher refundiert).

Ab 2027 gibt es eine EU-weite CO 2 -Besteuerung (auf Diesel, Benzin, Gas und Öl), deren Höhe der Markt bestimmen wird. Fix ist nur, dass jedes Jahr weniger Zertifikate handelbar sein werden, dementsprechend muss man von jährlich höheren Kosten ausgehen.

Möglich ist, dass im EU-Parlament die neue, rechte Mehrheit aus EVP, FPÖ-Fraktion „Patriots“, der AfD-Fraktion ESN und den polnischen Rechtskonservativen ECR noch weitere Klimaschutz-Maßnahmen kassiert.