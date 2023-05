Von der Leyen in Kiew: Sanktionen gegen Russland werden nachgeschärft

"Wichtiges Symbol"

"Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, ist ein wichtiges Symbol", sagte von der Leyen nach ihrer Ankunft. Ihr bereits fünfter Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit Kriegsbeginn sei "auch ein Zeichen für eine entscheidende und sehr praktische Realität: Die EU arbeitet in vielen Fragen mit der Ukraine Hand in Hand". Die Ukraine sei "Teil unserer europäischen Familie", fügte sie hinzu. Sie begrüße "nachdrücklich die Entscheidung von Präsident Selenskij, den 9. Mai zum Europatag zu machen".