Phrasen statt Fakten: Was liefert der Masterplan für Europas Wirtschaft?

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Bericht persönlich in Auftrag gegeben. Er soll den Bauplan für die grundlegende Reform der EU-Wirtschafts und Finanzpolitik liefern – und damit die großen Leitlinien für die zweite Amtszeit Von der Leyens vorgeben. Schließlich har die schon vor ihrem Wahlsieg bei den EU-Wahlen im Frühjahr klar gemacht, dass es in ihren nächsten fünf Jahren vor allem um eines gehen soll: Europas schwächelnde Wirtschaft muss für den globalen Wettbewerb fit gemacht werden. Gegen ein China, das mit seiner Überproduktion, etwa an E-Autos, oder Solarzellen die Weltmärkte überrollt, oder eine USA, die mit Billionen an Wirtschaftsförderung und niedrigen Energiekosten Unternehmen und Investitionen aus Europa abziehen.