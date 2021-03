Volkskongress in China: Peking nimmt Honkong noch mehr an die Kandare

Chinas Führung hat beim Nationalen Volkskongress in Peking Pläne für eine umfassende Wahlreform in Hongkong vorgestellt. Demnach soll das Wahlkomitee, das die Regierungsspitze in Hongkong bestimmt, so verändert werden, dass Peking noch mehr Einfluss erhält. Und damit soll der Einfluss der demokratischen Opposition in der chinesischen Sonderverwaltungsregion noch weiter beschnitten werden.

Innerhalb der nächsten Tage wird die Reform vom Volkskongress offiziell angenommen.

Bereits im Vorfeld hatte ein Sprecher des Volkskongresses angekündigt, dass eine „Verbesserung“ des Wahlsystems nötig sei, um zu gewährleisten, dass „Patrioten“ Hongkong verwalten.