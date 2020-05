Katholisches Irland vor "Jawort" zur Homoehe

Vorreiterrolle

Absolute Vorreiter bei der Gleichstellung homosexueller Paare waren die Dänen, die 1989 mit der weltweit erstmaligen Zulassung "registrierter Partnerschaften" begonnen hatten.

Völlige Gleichstellung

In Dänemark, Großbritannien, Island, Frankreich, Luxemburg, in den Niederlanden, in Schweden, Spanien, Slowenien sind alle Ehen gleichgestellt. Schwule und lesbische Paare haben also dieselben Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare.

Eingetragene Partnerschaften

In Österreich können sich homosexuelle Paare standesamtlich "verpartnern". Adoptionen oder künstliche Befruchtung sind per Gesetz verboten. In Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Kroatien, Malta, Tschechien sind eingetragene Partnerschaften möglich – mit weniger Rechten als in einer Ehe.

Keine Akzeptanz

Italien, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei akzeptieren nicht einmal gleichgeschlechtliche Partnerschaften – und schon gar keine Homoehe.