"Völlig verrückt" - Trump will Grönland kaufen

Trump kann sich vielmehr wie weiland Vorgänger Harry Truman, der 1946 vergeblich 100 Millionen Dollar bot, vorstellen, Dänemark den sechs Mal so groß wie Deutschland geratenen Trumm in der arktischen Polar-Region abzukaufen. „Was haltet ihr davon, kann man das machen?“, soll Trump Untergebene gefragt und erste Sondierungen in Auftrag gegeben haben.

Ohne dabei zu erklären, warum, weshalb und wieso. Spätestens Anfang September wird Trump dazu öffentlich etwas sagen müssen. Auf seiner Europa-Tour macht der Präsident dann in Kopenhagen bei Premierministerin Mette Frederiksen Station, die bislang schweigt.