Völkermord in Ruanda: Vor 25 Jahren regierte der Hass

Am 6. April 1994 begann im ostafrikanischen Ruanda ein Verbrechen von unfassbarer Dimension: In einem 100 Tage andauernden Gewaltausbruch ermordeten Anhänger von Hutu-Milizen und Zivilisten Angehörige der Bevölkerungsgruppe der Tutsi. Auch Hutu, die als gemäßigt galten oder sich dem Völkermord nicht anschließen wollten, wurden getötet. Die genauen Opferzahlen sind bis heute nicht genau ermittelbar. Mindestens 800.000 Menschen mussten ihr Leben lassen.

Konflikte seit Kolonialzeiten

Zwischen beiden Volksgruppen bestanden seit der belgischen Herrschaft über das Land Ressentiments. Die europäischen Kolonialisten stützten sich auf krude Rassentheorien und bevorzugten die Tutsi. Während diese großteils als wohlhabende Viehzüchter tätig waren, verdingten sich die Hutu meist als Bauern. Obwohl zahlenmäßig klar in der Minderheit, waren die Tutsi vom Kolonialherren ausgewählte Oberhäupter. Nachdem Belgien das Land in die Unabhängikeit entließ, stürzten die Hutu die regierende Dynastie der Tutsi. Mit dem Militärputsch von 1973 übernahm Juvénal Habyarimana das Land, die offenen Konflikte verebbten, blieben im Inneren aber bestehen. Die Spannungen zogen sich dabei durch alle Teile des Landes, Menschen die Haus an Haus wohnten, misstrauten und missgünstigten sich.

Wirschaftskrise und Bürgerkrieg

Anfang der 1990er Jahre brach plötzlich der Weltmarkt für Kaffee ein, die Preise sanken in den Keller. Das Land, dessen Hauptexportgut Kaffeebohnen waren, stürzte in eine Wirtschaftskrise. Die Zahl der Arbeitslosen stieg rapide an. Dies bescherte Hutu-Milizen enormen Zulauf und führte zu einer Radikalisierung. Die Lage eskalierte schließlich in einem Bürgerkrieg, als eine aus Exil-Tutsi bestehende Miliz im Norden des Landes einfiel. Die Regierungspartei Habyarimanas (MRND) stand der "Patriotischen Front Ruandas (FPR)" gegenüber. Frankreich unterstützte den Präsident auf seine Bitte hin mit Ausbildungsprogrammen und Beratung bei Waffenimporten. Von einem Völkermord war man damals noch entfernt, wenn auch nicht weit.

"Schont die Triebe nicht"

In Flugschriften und Radiosendungen wurde seitens radikaler Hutu seit 1990 propagiert, dass die Tutsi danach trachten würden, diese auszulöschen, weshalb ein Gegenschlag unvermeidbar wäre. Erfundene Berichte über an Hutu verübte Gräueltaten wurden gedruckt und verlesen, um Angst zu schüren, die sich in Hass umwandeln ließ. Vor allem der Radiosender "Radio Télévision Libre des Mille Collines" fachte mit Tiervergleichen und Gewaltaufrufen den Hass auf die Minderheit weiter an. Dabei bediente man sich auch an Begriffen aus der Landwirtschaft. Die Hutu sollten die "morschen Bäume mit Äxten und Macheten fällen" und dabei deren "Triebe" nicht vergessen. Gemeint waren damit Kinder. Auf die Mordaufrufe folgte Pop-Musik.