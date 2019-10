Vizekanzler Scholz und Links-Kandidat in Stichwahl um SPD-Vorsitz

Die deutschen Sozialdemokraten werden künftig von Vizekanzler Olaf Scholz oder dem linksgerichteten früheren Regionalpolitiker Norbert Walter-Borjans geführt. Die beiden Politiker schafften es mit ihren Duo-Partnerinnen Klara Geywitz bzw. Saskia Esken bei einem Mitgliederentscheid in die Stichwahl um den Parteivorsitz, teilte die deutsche Regierungspartei am Samstagabend in Berlin mit.