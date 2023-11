"Visionär": Trump-Sohn singt in Betrugsprozess Lobeshymnen auf Vater

Im Betrugsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York ist dessen Sohn Donald Jr. erneut befragt worden. Mehr als drei Stunden lang beantwortete der 45-Jährige am Montag vor Gericht in New York US-Medienberichten zufolge die Fragen der Anwälte von Staatsanwaltschaft und Verteidigung - und nutzte die Gelegenheit vor allem, um seinen Vater und dessen Immobilien-Unternehmen zu loben.

➤ Mehr lesen: Nach Herzinfarkt: Die Schwester von Donald Trump ist tot