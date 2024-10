Luxus-Kreuzfahrtschiff "Villa Vie Odyssey" nach vier Monaten in See gestochen

Mit einer Cruise-Dauer von dreieinhalb Jahren scheint der Name „Villa Vie Odyssey“ für das kompakte Kreuzfahrtschiff passend gewählt. Doch als die 125 Passagiere in Belfast am 30. Mai ihr zwischenzeitliches Zuhause betraten, ahnten sie nicht, dass bereits die Ausreise aus Nordirland zur Odyssee werden würde. Erst jetzt, mehr als vier Monate später, ist die "Villa Vie Odyssey" tatsächlich in See gestochen.