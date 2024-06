Orbán outet sich erneut als glühender Trump-Fan: "Ein Mann des Friedens"

Er gilt als einer der wenigen Bewunderer von Ex-US-Präsident Donald Trump in Europa: Viktor Orbán, der am kommenden Montag die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe lobte der ungarische Regierungschef den polternden Republikaner, der nach der Wahl im Herbst erneut ins Weiße Haus einziehen will, über den grünen Klee. Trump sei ein „Mann des Friedens“ und „der einzige Mensch des Universums, der die entscheidenden Anrufe in Kiew und Moskau machen könnte“, um den Krieg in Ukraine zu beenden.