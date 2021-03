Viele Neuinfektionen, trotzdem alles offen: Madrid zieht tausende Touristen an

Für den Weg ins Paradies benötigte Julie nur eine Stunde und 15 Minuten. So lange dauerte nämlich der Flug von ihrer Heimatstadt Toulouse in Frankreich nach Madrid. Denn während in Paris, Toulouse und fast ganz Europa Corona-Lockdown herrscht, dürfen hier nicht nur Restaurants und Bars Gäste empfangen. Auch Kinos, Museen und andere Freizeiteinrichtungen dürfen öffnen.

"Hier können wir endlich wieder wirklich leben und Fröhlichkeit tanken, das ist paradiesisch", sagt die 23-Jährige in einer Bar des Madrider Stadtteils Chamberi mit einem breiten Lächeln und leuchtenden Augen, bevor sie noch einen Schluck Bier nimmt. Ihre Freundin Anne nickt zustimmend. Man sieht und hört sie dieser Tage nicht nur in Chamberi, sondern fast überall in der spanischen Hauptstadt: coronamüde Europäer, darunter vor allem Franzosen wie die Studentinnen Julie und Anne, die zu Tausenden nach Madrid strömen, um der Tristesse und den Einschränkungen in der Heimat zu entkommen.

Insel im Meer der Restriktionen

Madrid ist eine "Party-Oase" geworden, "eine Insel im Meer der Restriktionen in den europäischen Metropolen", wie die Zeitung El Pais schrieb. Und dem Lockruf erliegen vor allem Franzosen. Das stellen Medien und auch Gastwirte fest, die sich die Hände reiben. Im Zentrum Madrids, wo man besonders auf Touristen angewiesen ist, sind die Besucher aus dem Nachbarland Retter in der Not. "Die Franzosen sorgen derzeit für die Hälfte unserer Einnahmen", sagt Kellner Jose auf der Plaza Mayor.

Schon im Jänner haben die Franzosen die langjährigen Spitzenreiter der spanischen Besucherliste überholt. Mehr als 117.000 waren es laut Statistikbehörde INE - und nur gut 51.000 Deutsche sowie 23.000 Briten. Oft sind es Landsleute, die Reisen schon für 150 Euro organisieren. Flug, Unterkunft mit Vollpension - und oft auch eine (illegale) Party inklusive. Madrids Polizei teilte mit, man habe am Wochenende 442 illegale Feiern aufgelöst - eine Rekordzahl.