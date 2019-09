Viel Lob für von der Leyens Team – und ein Fragezeichen

Es ist prestigeträchtig, extrem wichtig und sehr einflussreich: Das Haushaltsressort-Ressort in der EU-Kommission. Hier wird beschlossen, wer in der EU wie viel Geld erhält; hier werden die politischen Prioritäten in Form gegossen. Ab November wird es erstmals von einem Österreicher geleitet – EU-Kommissar Johannes Hahn.

Dass die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den 61-jährigen Wiener damit betraute, „hat sicher mit Hahns großen Erfahrung zu tun. Als ehemaliger Kommissar für Regionalpolitik war sein Arbeitsbereich eng mit Budgetfragen verquickt“, schildert EU-Experte Stefan Lehne.

Doch die Bestellung des ehemaligen ÖVP-Wissenschaftsministers zum Budgetkommissar entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie.