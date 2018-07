Video-Skandal um Sicherheitschef von Macron

Auf der Ehrentribüne

Seine Vorgesetzten im Elysée-Palast wussten tags darauf Bescheid, trotzdem sah man ihn seither an der Seite von Macron auf der Ehrentribüne beim Nationalfeiertag am 14. Juli und beim Empfang für Frankreichs Fußball-Team nach dem WM-Sieg.

In einer ersten Stellungnahme rechtfertigte sich das Präsidentenamt am Donnerstag mit der Erklärung, Benalla sei 14 Tage suspendiert worden und habe in dieser Zeit keinen Gehalt bezogen. Tatsächlich entschloss sich das Präsidentenamt erst am Freitag, Benalla zu kündigen. Zu diesem Zeitpunkt war aber die Medienschelte bereits voll im Gang und die Opposition schon außer Rand und Band.

Am Freitag kamen auch Benalla und sein Kumpan vom 1. Mai in U-Haft. Die Voruntersuchung der Justiz lautet auf: „in Gemeinschaft ausgeübte Gewalttätigkeiten“ und „illegales Tragen von Abzeichen öffentlicher Amtsträger“, worauf bis zu vier Jahre Haft stehen. Auch der Kabinettschef von Macron wurde verhört. Damit zieht sich das Netz der Beschuldigungen immer enger um den Staatschef. Dieser bewahrte in der Affäre bisher trotz Dauerbeschuss durch Journalisten eisernes Schweigen.