Video-Skandal: Frankreichs Innenminister belastet Macron

Vertuschungsversuch

Collomb bestätigte jetzt, dass er schon am 2.Mai dank einer Mitteilung eines Mitarbeiters des Präsidentenamts über diese Vorfälle informiert worden war. Das Gesetz schreibt Amtsträgern vor, die von strafbaren Handlungen Kenntnis haben, diese der Staatsanwaltschaft umgehend zu melden. Aber Collomb erklärte, er habe die weitere Vorgangsweise dem Kabinettschef von Präsident Macron überlassen, weil dieser der unmittelbare Vorgesetzte von Benalla war.

Angeblich verhängte der Kabinettschef von Macron gegen Benalla eine „Disziplinarstrafe“ in Form eines 14-tägigen Gehaltsentzugs. Der Gestrafte wurde aber schon bald wieder bei allen wichtigen Zeremonien an der Seite von Macron gesichtet: wie schon zuvor setzte sich Benalla weiterhin ungeniert in Szene, trat herrisch auf und beleidigte auch immer wieder Personen, darunter Polizeibeamte, die seinem Geschmack nach nicht schnell genug parierten.

Erst am vergangenen Freitag entschloss sich das Präsidentenamt, ein Kündigungsverfahren gegen Benalla einzuleiten. Da befand er sich aber bereits gemeinsam mit seinem Kumpan vom 1. Mai in U-Haft. Gegen beide wurde inzwischen eine gerichtliche Vor-Anklageerhebung wegen „Gewaltanwendung in Gemeinschaft“ und „Usurpation eines Amtsrangs“ eingeleitet. Die Justiz eröffnete auch ein Vorverfahren gegen drei hohe Polizeibeamte, denen vorgeworfen wird, in der vergangenen Woche unter Verschluss befindliche amtliche Video-Aufzeichnungen an Benalla weiter geleitet zu haben.