Verstimmung zwischen Putin und Merkel

So schrieben es jedenfalls kritische russische Medien, die sich bei ihrer Berichterstattung auf das Bundespresseamt berufen mussten. Kreml und Außenamt hatten über den Eklat zunächst nicht informiert, auch das Staatsfernsehen machte um das heikle Thema einen großen Bogen und konzentrierte sich auf Berichte zum Petersburger Wirtschaftsforum.

Deshalb war eigentlich auch die Kanzlerin gekommen. Als dessen Ehrengast. Eine Auszeichnung, die in der inzwischen 17-jährigen Geschichte der Veranstaltungsreihe bisher nur wenigen ausländischen Staatschefs zuteil wurde. Putin höchstselbst hatte die Wirtschaftspolitik der Kanzlerin noch am Vorabend in den höchsten Tönen gelobt: Sie reagiere auf die beste Weise auf die ökonomische Situation in der Welt.

Wirtschaft – Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Russlands – war daher auch das große Thema bei der rund einstündigen Unterredung beider Politiker. Und eines der wenigen, wo es derzeit keine Differenzen gibt. Wobei man sich in Sachen Bronzezeit verständigte, keine Eiszeit auszurufen. Am Abend wollten Putin und Merkel die Ausstellung dann doch gemeinsam besuchen. Aber das Hickhack um Beutekunst ist nur die Spitze des Eisbergs.