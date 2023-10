Vermisster Bub nach einer Woche tot in Fluss gefunden

Ein seit einer Woche in der Großstadt Saarbrücken im Südwesten Deutschlands vermisster Fünfjähriger ist tot in der Saar gefunden worden. Eine Passantin entdeckte Montagfrüh einen leblosen Körper in dem Fluss und rief die Polizei, wie die Exekutive in der saarländischen Landeshauptstadt mitteilte.

Die genaue Todesursache sollte durch eine Obduktion geklärt werden. Der Bub war am vergangenen Montagabend bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie verschwunden.