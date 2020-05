Wie der IS den Terror durch Kunstraub finanziert

Die Dschihadisten des IS kontrollieren Gebiete in Syrien und im Irak, wo einige der wichtigsten Ausgrabungsstätten der mesopotamischen und assyrischen Hochkultur liegen. Geraubt wird alles, was sich nur irgendwie transportieren lässt. Sind die Statuen zu groß, werden die Köpfe einfach mit einem Stahlseil von den steinernen Kunstwerken abgeschnitten. Das Museum in Mossul, das den IS-Milizen Ende Juni in die Hände fiel, soll mittlerweile nahezu leer geräumt sein. Und in den antiken Ausgrabungsstätten, in uralten Gräbern oder Kultstätten wird unablässig nach Fundstücken gesucht.

Dabei machen sich die IS-Kämpfer nicht selber die Hände schmutzig. Sie beauftragen kleine, kriminelle Gruppen für die Wühlarbeit. Dann aber werden auf jedes gefundene Objekt Steuern kassiert. Wer nicht zahlt, so setzten es die lokalen IS-Kommandanten fest, wird erschossen.

Der Schwarzmarkt mit geraubten antiken Kunstschätzen aus dem Nahen Osten wird seit mehr zehn Jahren geflutet. Allein 2003, nach der Plünderung des irakischen Nationalmuseums in Bagdad, verschwanden 15.000 Objekte. Nur ein Drittel davon ist wieder aufgetaucht.

Erworben werden die illegalen Kulturgüter meist von privaten Sammlern, so gut wie nie hingegen von Museen. "Wir tätigen keine Ankäufe", bestätigt Regina Hölzl, Sammlungsdirektorin der ägyptisch-orientalischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien dem KURIER. Unbestreitbar aber sei, so Hölzl, dass der illegale Kunsthandel in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe – mit Objekten nicht nur aus dem Irak, sondern auch aus Ägypten und dem Jemen.