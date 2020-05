Verhandlungen unterbrochen

Der EU-Budgetrat konnte am Freitag keine Einigung mit dem Europaparlament über das Budget für 2013 erzielen. Die Sitzung wurde am Abend unterbrochen und auf Dienstag vertagt. Dabei könnten gleich die EU-Finanzminister, die am selben Tag in Brüssel über andere Themen verhandeln, auch über das Budget 2013 reden.



Ein Scheitern, wie es das EU-Parlament erklärte, wollte der Rat nicht sehen. Der Streitpunkt am Freitag sei gewesen, dass vor allem über den Nachtragshaushalt für 2012 keine Einigkeit erzielt wurde. Das Parlament wollte die Causa getrennt vom Budget 2013 haben, der Rat war für eine Paketlösung, wurde in EU-Ratskreisen erklärt.