Vergewaltigungsvorwurf: Schwedische Justiz spricht Assange frei

Ab Ende Februar wird ein britisches Gericht über Assanges mögliche Auslieferung an die USA verhandeln. Die USA werfen ihm Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Er soll Manning geholfen haben, Geheimmaterial von US-Militäreinsätzen in Afghanistan und im Irak zu veröffentlichen. Gegen Assange liegen insgesamt 18 Anklagepunkte vor.

Was gegen eine Auslieferung spricht: Dem Australier Assange droht in den USA nicht nur eine 175-jährige Haftstrafe, sondern auch die Todesstrafe. Nach Angaben des britischen Außenstaatssekretärs Alan Duncan von Juli, besteht eine Absprache zwischen Großbritannien und Ecuador: Der Aktivist soll nicht in einen Staat ausgeliefert werden, in dem ihm Folter oder Todesstrafe drohen.