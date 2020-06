Vergeltungsschlag: UNO bremst Falken im Westen

Sarin, analysiert der Soldat, könne in einem einfachen Plastikkanister befördert werden, der mit einem Sprengsatz zum bersten gebracht werde. „Ausbringen“, so Strele, „kann es jeder – ob durch Artillerie oder“, wie er meint, „theoretisch auch in einem Güllewagen, dessen Lenker einen Schutzanzug trägt.“ Strele verweist auf die Aum-Sekte, die 1995 einen Anschlag mit Sarin auf die U-Bahn in Tokio verübt hatte. Das Sarin war dabei in Plastiksäcken transportiert worden, die mit einem Schirm durchstochen wurden.

Strele hält den Einsatz eines Nervengases in Syrien, „möglicherweise Sarin“, für wahrscheinlich. Die berichteten Symptome der Opfer und die Bilder von vor Ort passten auf die Wirkung. Überlebenschancen gebe es nur in Randzonen, wo sich das Gas verflüchtige. Charakteristisch seien dann verstärkter Speichelfluss, Zuckungen und Krämpfe. Markant sei auch, dass ein Gas wie Sarin eine nur kurze Wirkung habe und sich binnen Stunden verflüchtige. Nachzuweisen sei es aber lange durch chemische Verbindungen, die es eingehe.

Wer es eingesetzt hat, will Strele nicht beurteilen. Es liege an den Inspektoren, herauszufinden, was wie verwendet wurde. Klar ist: Es gebe Bestände an Sarin in Syrien – und die Rebellen hätten Bestände erbeutet.