Ultrarechte geben bei Chiles Verfassung nun den Ton an

Die neue Verfassung hätte ein Recht auf Wohnraum, Bildung und Gesundheit garantiert, eine Frauenquote von 50 Prozent in allen Staatsorganen festgeschrieben und den indigenen Gemeinschaften ein Selbstbestimmungsrecht eingeräumt. Das ging Beobachtern zufolge vielen Menschen in dem konservativen Land zu weit. Vertreter der politischen Rechten hatten sich kaum an der Ausarbeitung der neuen Verfassung beteiligt und beim Referendum dann für eine Ablehnung des Vorschlags geworben.

"Der vorherige Prozess ist gescheitert, weil wir einander und denjenigen, die anders dachten, nicht zugehört haben. Ich möchte die Republikanische Partei auffordern, nicht denselben Fehler zu machen, den wir gemacht haben", sagte Präsident Boric.