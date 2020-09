Verdienstorden: Ungarn zeigt sich bei Sobotka erkenntlich

Es ist nicht leicht, mitten in einer Pandemie eine Veranstaltung auf internationaler Ebene abzuhalten - insbesondere dann, wenn die Grenzen zwischen den beiden hauptbeteiligten Ländern eigentlich geschlossen sind. Doch Ungarn wollte, hier in seiner Botschaft in der Wiener Bankgasse, ein Zeichen setzen. Am Mittwochabend überreichte der ungarische Parlamentspräsident László Kövér seinem österreichischen Amtskollegen den Ungarischen Verdienstorden – eine hohe staatliche Auszeichnung Ungarns.

Neben ein paar Vertretern der beiden nationalen Parlamente waren Botschafter aus mehreren europäischen Ländern sowie Vertreter ungarischer Vereine in Österreich anwesend. Die erste Veranstaltung seit März, wie Botschafter Andor Nagy bei den einleitenden Worten sagt, habe ihn ein wenig nervös gemacht. Immerhin gab es etliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Der Gastgeber Nagy betonte die gemeinsame Historie der beiden Länder und die Verbundenheit zum "Schwager" Österreich. Viele Schwierigkeiten habe man aufgrund der Nachbarschaft gemeinsam zu meistern, "Umweltverschmutzung, illegale Migration, gemeinsames Grenzmanagemen zu Zeiten einer Pandemie", sagte Nagy.