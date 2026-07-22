Prozess gegen Maduro in New York soll erst in einem Jahr starten

Der gestürzte und von den USA gekidnappte venezolanische Präsident Nicolás Maduro und die US-Staatsanwaltschaft haben für den Prozess wegen Drogenhandels gegen ihn einen Beginn im Juni 2027 angeregt. Der gemeinsame Vorschlag geht aus einem am Dienstag bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Antrag hervor. Eine Anhörung in dem Fall ist für Mittwoch angesetzt, der zuständige Richter muss dem Zeitplan noch zustimmen.

US-Spezialkräfte hatten Maduro und seine Frau im Jänner bei einem Einsatz in Caracas entführt und nach New York gebracht. Sie haben dort vor Gericht auf nicht schuldig plädiert.

Maduro hatte sein Land an der Spitze einer sozialistischen Regierung über Jahre autoritär geführt. Die USA haben ihn unter anderem wegen des Vorwurfs des „Drogenterrorismus“ angeklagt. Er soll demnach sein Amt dazu genutzt haben, um den Schmuggel von tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. Dafür soll Maduro sich mit Drogenhändlern verbündet und selbst persönliche Vorteile daraus gezogen haben.