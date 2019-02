Venezuela-Krise: Nichts geht mehr in Cucuta

Es geht nichts voran in Cucuta. In der kolumbianischen Grenzstadt, über deren inzwischen weltberühmte Brücke „ Simon Bolivar“ täglich Zehntausende Menschen zu Fuß von Venezuela nach Kolumbien und umgekehrt ein- und wieder ausreisen, sollten eigentlich schon am Montag die mit Spannung erwarteten humanitären Hilfslieferungen nach Venezuela starten. Doch von geladenen Lkw ist bislang nichts zu sehen. Dafür ein Tankwagen und ein Container, die die Fahrspuren des zweiten großen Grenzübergangs zwischen Cucuta und San Antonio ( Venezuela) blockieren.

Die von der venezolanischen Opposition angekündigten humanitären Hilfslieferungen sind in Cucuta das Gesprächsthema Nummer eins. Interimspräsident Juan Guaido hatte diese Hilfslieferungen im Rahmen seines Rettungsplans „Plan Pais“ angekündigt und zur Priorität erklärt. In Cucuta selbst hoffen viele Venezolaner, dass die Hilfslieferungen durchkommen. „Wir brauchen diese Hilfe. Dringend“, sagt Nacy Ochoa aus dem benachbarten San Cristobal hoffnungsvoll im Gespräch mit dem KURIER. „Vor allem brauchen wir Medikamente.“