Venezuela: Erste große Kraftprobe zwischen Maduro und Guaidó

Der oppositionelle Abgeordnete Franklyn Duarte sagte, der Übergang zwischen der venezolanischen Stadt Ureña und der kolumbianischen Stadt Cúcuta werde von Angehörigen der venezolanischen Streitkräfte blockiert.

Die geplante Hilfslieferung war von Guaidó selbst koordiniert worden. Maduro lehnt solche Lieferungen strikt ab. Er bezeichnet sie als Vorwand, um den Boden für eine von den USA angeführte Militärinvasion zu bereiten.

In der Tat forcieren die USA die Hilfslieferungen. Hilfsgüter für Venezuela sollen in Kolumbien und Brasilien gesammelt und in den kommenden Tagen über die Grenze geschafft werden. US-Sicherheitsberater John Bolton ist in der Region unterwegs, um Unterstützung für die Aktion zu sichern.

Drei Millionen auf der Flucht

Tatsächlich aber auch benötigt die Bevölkerung Venezuelas solche Lieferungen dringend. Das land ist durch Misswirtschaft und einen Mangel an Investitionen heruntergewirtschaftet. Die Inflation liegt in einem kaum mehr messbaren Bereich. Mittlerweile fehlt es an Nahrung, Medikamenten und Treibstoff. Mindestens drei Millionen Venezuelaner haben das Land wegen der Versorgungsengpässe bereits verlassen.

Gelingt es Guaidó und seinen Unterstützern, die Lieferungen in das notleidende Land zu bringen, dürfte ihnen das viel Anerkennung unter der Bevölkerung verschaffen. Scheitern sie allerdings, könnte ihre Erfolgswelle schnell wieder abebben.