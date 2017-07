Einer der Kandidaten für die verfassunggebende Versammlung in Venezuela ist wenige Stunden vor der Wahl getötet worden. Mehrere Angreifer drangen in der Nacht zum Sonntag in das Haus von Jose Felix Pineda in Ciudad Bolivar ein und erschossen den 39-jährigen Anwalt, wie die Staatsanwaltschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Zum möglichen Tatmotiv machte die Behörde keine Angaben.

In Venezuela werden seit Sonntagmorgen die 545 Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung bestimmt. Etwa 6.100 Kandidaten stellen sich zur Wahl.

Die Opposition warb für einen Boykott der Abstimmung. Sie wirft Präsident Nicolas Maduro vor, er wolle die verfassunggebende Versammlung mit eigenen Anhängern besetzen, um sich "diktatorische Vollmachten" zu sichern.

Der Staatschef hingegen erklärte, die neue Verfassung solle dazu beitragen, die schwere Krise in dem Land beizulegen. Die rechtsgerichtete Opposition kämpft seit Monaten für eine Amtsenthebung des sozialistischen Staatschefs. Seit Beginn der Protestwelle Anfang April wurden bereits 113 Menschen getötet.