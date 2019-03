Venezuela: Heimkehr ins Ungewisse

Juan Guaido ist weiterhin ein Staatspräsident ohne Staat. An einem Punkt sei man angelangt, an dem es kein Zurück gebe, so der selbsternannte Präsident Venezuelas dieser Tage bei einem Besuch in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Aber genau das ist es, was er am Montag vor hatte: Zurück gehen. Nach Venezuela – jenem Staat also, dessen Führung Guaido für sich beansprucht, den aber der derzeitige Präsident Nicolas Maduro weiterhin fest in der Hand zu haben scheint. Am Montag wolle er nach Venezuela zurückkehren, so Guaido am Sonntag in einer Videobotschaft. Es sei zwar Karneval, aber es gebe wenig zu feiern. Weiters rief er zu neuen Massenprotesten gegen Maduro auf. Die Botschaft schloss er mit den Worten: „Wir sehen uns morgen.“

Seit dem 23. Februar war Guaido durch Zentral und Südamerika getingelt und hatte um Unterstützung geworben. Sein Versuch, Hilfslieferungen vor allem aus Kolumbien auf dem Landweg ins Land zu bringen, scheiterte aber vor einer Woche. Dennoch: Auf seiner Rundreise wurde er durchwegs als Staatschef empfangen.