Venezuelas letzte große Reserve: London gibt Goldschatz nicht frei

Venezuela ist nach dem verheerenden Doppelerdbeben Ende Juni mit mehr als 6.000 Toten dabei, Geld für den Wiederaufbau zu organisieren. Das völlig verarmte Land mit einer Jahresinflation von geschätzten 570 Prozent steht vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe.

Erst Mitte Juli hat die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodriguez Geld aus einem Guthaben beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington abgerufen. Am 24. Juni hatten zwei Beben der Stärke 7,2 und 7,5 das südamerikanische Land erschüttert. Die nun abgerufenen 346 Millionen Dollar vom IWF stellen angesichts der Schäden im Land einen wohl überschaubaren Betrag dar.

Wesentlich lohnender scheint da der Versuch, jene 31 Tonnen Gold, die als Barren in den Tresorräumen der Bank von England in London lagern, endlich zurück nach Venezuela zu holen.

Frühere Öl-Supermacht

Nach aktuellem Stand (13. August) hat der venezolanische Goldschatz einen Wert von rund 3,8 Milliarden Euro. Das Gold stellt nach gleich lautenden Medienberichten das wohl letzte größere Vermögen aus Venezuelas Tagen als Öl-Supermacht dar. Nach den Jahren unter der Regierung von Langzeitherrscher Nicoals Maduro ist das Land und seine großteils verstaatlichte Industrie völlig heruntergewirtschaftet. Der seit 2017 zahlungsunfähige Staat ist im Ausland mit rund 170 Milliarden US-Dollar verschuldet, die jährliche Wirtschaftsleistung wird auf 110 Milliarden geschätzt.

Jorge Rodriguez, Präsident der Nationalversammlung und Bruder von Delcy Rodriguez, sagte am Mittwoch laut Handelsblatt, die Regierung wolle sich jetzt auf den Wiederaufbau von Häusern, die Gesundheitsversorgung und die Stromversorgung konzentrieren. Zu diesem Zweck „sollten die Bemühungen darauf konzentriert werden, die Rückführung der internationalen Vermögenswerte Venezuelas bei der Bank of England voranzutreiben.“