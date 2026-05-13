Nächster provokanter Trump-Post: Venezuela als "51. Bundesstaat"

US-Präsident Donald Trump sorgt erneut mit einem provokanten Post zu territorialen Expansionsbestrebungen für Aufsehen: Dieses Mal geht es um Venezuela. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump eine Landkarte, die das südamerikanische Land im Design der US-Flagge zeigt. Über der Karte steht der Schriftzug: "51. Bundesstaat". Am Montag hatte Trump in einem Telefonat dem Sender Fox News gesagt, er erwäge, das südamerikanische Land zu einem neuen Bundesstaat zu machen.

Venezuela als 51. Bundesstaat? "Das ist nicht vorgesehen" Die Vereinigten Staaten haben 50 Bundesstaaten. Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez erklärte daraufhin, ihr Land habe "niemals" in Erwägung gezogen, 51. Bundesstaat zu werden. "Das ist nicht vorgesehen", sagte sie. Venezuela sei keine Kolonie, und die Regierung in Caracas werde auch weiterhin die Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit des Landes schützen. "Präsident Trump weiß, dass wir an einer diplomatischen Agenda der Zusammenarbeit gearbeitet haben. Das ist der Kurs, und das ist der Weg", sagte sie.

Nicht Trumps erste Provokation Trumps Anspielungen auf einen 51. Bundesstaat der USA erinnern an frühere Aussagen über das Nachbarland Kanada. In der Vergangenheit hatte der US-Präsident mehrfach öffentlich mit dem Gedanken gespielt, Kanada unter US-Kontrolle zu bringen. Das Nachbarland solle Teil der Vereinigten Staaten und der "51. Bundesstaat" werden, hieß es. Kanada lehnt dies strikt ab. Hinzukamen unverhohlene Besitzansprüchen auf die zum NATO-Partner Dänemark gehörende Insel Grönland, die in Europa auf viel Unmut stießen. Auch mit Blick auf Venezuela ist es nicht die erste Provokation des US-Präsidenten: Anfang dieses Jahres postete er etwa eine Fotomontage, die auch ein Plakat zeigte, auf dem neben den USA unter anderem Venezuela in den Farben der US-Flagge dargestellt war.