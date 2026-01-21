US-Invasion? Kanadas Militär bereitet sich offenbar vor
Zusammenfassung
- Kanadas Militär simuliert erstmals seit 100 Jahren eine Verteidigung gegen einen möglichen Angriff aus den USA, ausgelöst durch Trumps Aussagen.
- Kanada würde im Ernstfall auf unkonventionelle Kriegsführung und Drohnen setzen, da das US-Militär deutlich überlegen ist.
- Offizielle Stellungnahmen der kanadischen Regierung zu den Berichten über die Verteidigungssimulation liegen bislang nicht vor.
Schon bei seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump Streit mit dem nördlichen Nachbarn angefangen und Kanada als 51. US-Bundesstaat bezeichnet. Nun reagiert das kanadische Militär auf Trumps Aussagen mit einer Verteidigungssimulation, wie die Zeitung Globe and Mail berichtet. Dies könnte das erste Mal seit 100 Jahren sein, dass Ottawa offiziell eine Möglichkeit eines Angriffs von seiner Südgrenze in Betracht zieht, schreibt der Telegraph.
Da das US-Militär dem kanadischen überlegen sei, müsste Kanada auf unkonventionelle Kriegsführung zurückgreifen. Einem Beamten zufolge soll das Modell Taktiken beinhalten, die in Afghanistan bei Blitzangriffen auf russische Soldaten und später gegen US-Streitkräfte eingesetzt wurden. Dies wären sogenannte "Hit-and-Run"-Angriffe, wie sie von Soldaten und bewaffneten Zivilisten unter der Taliban ausgeführt wurden.
Auch Drohnen könnten eine wichtige Rolle für Kanada spielen, um den amerikanischen Streitkräften maximale Verluste zuzufügen. Eine ähnliche Taktik würde die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland anwenden.
Solche Szenarien seien allerdings höchst unwahrscheinlich, so ein Regierungsvertreter gegenüber Globe and Mail.
Schlagkräftigste Armee der Welt
Dem kanadischen Militär mit rund 77.100 aktiven Soldaten stehen mehr als zwei Millionen US-Soldaten gegenüber, davon 1,32 Millionen aktive. Laut Global Firepower ist das US-Militär mit 4.600 Kampfpanzern, rund 1.790 Kampfflugzeugen sowie 11 Flugzeugträgern die schlagkräftigste Armee der Welt.
Auch bei den Militärausgaben liegt Kanada deutlich hinter den USA. Laut Politico belief sich das kanadische Militär- bzw. Verteidigungsbudget für das Jahr 2025 auf 64 Milliarden kanadische Dollar (rund 40 Milliarden Euro), während das Budget der USA bei 895 Milliarden US-Dollar (854 Milliarden Euro) lag. Das US-Militärbudget wurde für dieses Jahr aufgestockt und liegt nun bei 901 Milliarden Dollar (rund 772 Milliarden Euro).
Kanada hat sich nicht offiziell geäußert
Zu den aktuellen Berichten über die Simulation der Verteidigungsinvasion haben sich kanadische Regierungsbeamte noch nicht zu Wort gemeldet, wie Bloomberg berichtet.
Parallel zu den Berichten hat sich Trumps Haltung gegenüber Grönland weiter verschärft. Zudem hat der US-Präsident mit einem am Dienstag veröffentlichten KI-Foto provoziert: Auf der digital verfremdeten Karte sind neben den USA und Venezuela auch Grönland und Kanada in den amerikanischen Nationalfarben zu sehen.
