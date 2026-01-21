US-Invasion? Kanadas Militär bereitet sich offenbar vor

Schon bei seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump Streit mit dem nördlichen Nachbarn angefangen und Kanada als 51. US-Bundesstaat bezeichnet. Nun reagiert das kanadische Militär auf Trumps Aussagen mit einer Verteidigungssimulation, wie die Zeitung Globe and Mail berichtet. Dies könnte das erste Mal seit 100 Jahren sein, dass Ottawa offiziell eine Möglichkeit eines Angriffs von seiner Südgrenze in Betracht zieht, schreibt der Telegraph.

Da das US-Militär dem kanadischen überlegen sei, müsste Kanada auf unkonventionelle Kriegsführung zurückgreifen. Einem Beamten zufolge soll das Modell Taktiken beinhalten, die in Afghanistan bei Blitzangriffen auf russische Soldaten und später gegen US-Streitkräfte eingesetzt wurden. Dies wären sogenannte "Hit-and-Run"-Angriffe, wie sie von Soldaten und bewaffneten Zivilisten unter der Taliban ausgeführt wurden.

Auch Drohnen könnten eine wichtige Rolle für Kanada spielen, um den amerikanischen Streitkräften maximale Verluste zuzufügen. Eine ähnliche Taktik würde die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland anwenden.

Solche Szenarien seien allerdings höchst unwahrscheinlich, so ein Regierungsvertreter gegenüber Globe and Mail.