Armee schickt Briefe: Norwegens Haushalte "müssen auf Krieg vorbereitet sein"

Die Armee in Norwegen bereitet die Bevölkerung angesichts der sicherheitspolitischen Unsicherheiten für Europa darauf vor, sich im Kriegsfall auf die Beschlagnahmung ihres Eigentums vorzubereiten. Am Montag sollten tausende Bürger in Briefen informiert werden, dass ihre Häuser, Autos, Boote und andere Gerätschaften im Falle eines Krieges beschlagnahmt werden könnten, wie das Militär des Landes mitteilte.

"Notwendige Ressourcen" für den Kriegsfall

Dies solle "sicherstellen, dass die Streitkräfte im Kriegsfall Zugriff auf die für die Landesverteidigung notwendigen Ressourcen haben". Die Schreiben hätten in Friedenszeiten keine praktischen Auswirkungen, wurde betont. Eine Beschlagnahmung gilt laut norwegischem Militär zunächst für ein Jahr. Vor allem die aggressive Außenpolitik Russlands und der USA zwingen die europäischen Länder zu einem sicherheitspolitischen Umdenken und einer konkreten Neuausrichtung in der Verteidigung.