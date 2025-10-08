Brisanter EU-Entscheid: Aus für Veggie-Burger und Gemüse-Schnitzel

Ein "Veggie-Burger" oder ein "Gemüse-Schnitzel" kann in Europa nach dem Willen des EU-Parlaments bald nicht mehr bestellt oder gekauft werden: Die EU-Abgeordneten haben am Mittwoch in Straßburg dafür gestimmt, dass Bezeichnungen wie Wurst oder Schnitzel nur mehr für Produkte erlaubt sein sollen, die Fleisch enthalten. Zudem nahmen sie vereinfachte EU-Agrarvorschriften und Maßnahmen zur Stärkung der Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette an.

Die vorgeschlagenen Änderungen der aktuellen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sollen eine Reaktion auf die Herausforderungen sein, mit denen sich Europas Landwirtinnen und Landwirte seit einigen Jahren verstärkt konfrontiert sehen. Sie sollen etwa weniger Verwaltungsaufwand, vor allem für Kleinbauern, bringen und die Position der Landwirte auf den globalen Märkten und im Wettbewerb stärken. In der mit 492 Stimmen angenommenen Verhandlungsposition zur Vereinfachung der GAP (111 Gegenstimmen und 39 Enthaltungen) fordern die Abgeordneten etwa mehr Flexibilität bei der Einhaltung der Umweltvorschriften. Die Abgeordneten fordern weiters mehr Klarheit bei der Verwendung der Begriffe "fair" oder "gerecht" für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Kriterien für eine entsprechende Kennzeichnung sollen auch den Beitrag der Produkte zur Entwicklung ländlicher Gemeinschaften sowie zur Förderung des Aufbaus von landwirtschaftlichen Organisationen berücksichtigen, so die mit 532 Stimmen bei 78 Gegenstimmen und 25 Enthaltungen angenommene Position zum Vorschlag der Marktposition. Nach dem Festlegen der Positionen des Parlaments starten nun die Verhandlungen mit den anderen EU-Institutionen, an deren Ende die Gesetze beschlossen werden.

Zwei Änderungsanträge zu Veggieprodukten Zwei Änderungsanträge zum Vorschlag zur Marktposition betrafen die Veggieprodukte. Laut dem angenommenen Änderungsantrag sollen die Bezeichnungen "Steak, Schnitzel, Wurst, Frikadellen, Hamburger, Eigelb, Eiweiß" ausschließlich für Produkte mit tierischen Bestandteilen verwendet werden dürfen. Der Antrag wurde von der EVP-Abgeordneten und Berichterstatterin Céline Imart eingebracht und vom Agrarausschuss angenommen. Ein weiterer Antrag wurde von der liberalen Fraktion eingebracht, und wollte nur Bezeichnungen wie "Veggie-Huhn" verbieten, die dezidiert Fleischprodukte im Namen haben. Dieser fand keine Mehrheit.

Österreichische EU-Abgeordnete skeptisch zu Verbot Die österreichischen EU-Abgeordneten äußerten sich im Vorfeld skeptisch zu den Verboten: "Politiker im Parlament misstrauen der Intelligenz der Verbraucher", so der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz, Schattenberichterstatter für die vereinfachten Agrarvorschriften, in einem Pressegespräch. "Verbraucher wissen, dass ein veganer Burger kein Fleisch enthält." Er vermutet hinter den Vorschlägen Versuche, "die Menge an Fleisch und Milchprodukten, die wir produzieren, aufrechtzuerhalten". Das Ziel sollte seiner Meinung nach aber eine Reduzierung sein. Das Problem sei nicht der "Veggie-Burger", das Problem sei eine Vermischung mit tierischen Begriffen wie "Veggie Chicken Nugget", sagte der EU-Parlamentarier und ÖVP-EU-Agrarsprecher Alexander Bernhuber. Ein klares Nein erteilt er dem "Veggie-Schwein", und erklärt seine Unterstützung für den liberalen Vorschlag. Der Landwirt betont, dass es bei den abgestimmten Texten um die Stärkung der Landwirte gehe, hin zu einer faireren Produktion.