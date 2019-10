Vatikan: Amazonien-Synode mit brisanten Themen endet am Sonntag

Gerade im Amazonas-Gebiet spielen Frauen seit Langem eine wichtige Rolle. „Die priesterlosen Gemeinden werden zu zwei Drittel von Frauen geleitet. Wenn sie seit Jahrzehnten den Wortgottesdienst halten, predigen und zum Teil von ihrem Bischof die Erlaubnis haben, zu taufen – ja was fehlt denn dann noch?“, fragt Kräutler. Doch bei Priesterinnen und Zölibat ist man im Vatikan erfahrungsgemäß eher auf der Bremse. Das Priesteramt für Familienväter zu öffnen, sei auf alle Fälle „vernommen worden“. In der Frage der Ämter für Frauen herrsche hingegen noch „eine gewisse Langsamkeit“, berichtet ein Synodenteilnehmer.

Welten prallen aufeinander

Im Vatikan prallen Welten aufeinander: Traditionalisten, darunter lateinamerikanische Bischöfe, wehren sich gegen Neuerungen. Viele sind „nicht bereit, das zu verhandeln, was sie in einem langen Leben verinnerlicht haben“, sagt der deutsch-brasilianische Theologe und Synoden-Teilnehmer Paulo Suess. Die Befreiungstheologie, die sich in Lateinamerika für Arme und gegen Unterdrückung einsetzt, wurde jedenfalls durch Papst Franziskus rehabilitiert.