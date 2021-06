Van der Bellen in Berlin: Treffen mit guten und neuen Bekannten

Während der Pandemie stand man stets in Kontakt, auch wegen des anfangs angespannten Verhältnisses zwischen den beiden Ländern, sagte er mit Verweis auf „Kommunikationsprobleme“, etwa im Fall Ischgl. Diese wurden aber rasch und einvernehmlich gelöst.

"Zusammenhalt und Solidarität"

Überhaupt hätte die Krise gezeigt, dass kein Staat alleine das Virus besiegen könne, so Van der Bellen. Sie habe vor Augen geführt, dass es in einem Europa, das oft „leichtfertig schlechtgeredet“ werde, ein „wirklich bemerkenswertes Maß an Zusammenhalt und Solidarität, das in der Welt seinesgleichen sucht“, geben kann, ergänzte Steinmeier.