USA/Iran: Teheran erteilt Trump eine Absage

„Zurück zum Atomdeal, Ende der Feindseligkeiten (Sanktionen) und Respekt für das iranische Volk ... und dann könnte man den Weg ebnen.“ Mit klaren Worten erteilte ein Sprecher des iranischen Präsidenten Hassan Rohani dem überraschenden Gesprächsangebot von US-Staatschef Donald Trump eine Absage. Dieser hatte in seiner Politik vis-a-vis Teheran eine 180-Grad-Wende unternommen, zugleich aber den Wiener Vertrag zur Denuklearisierung des Mullahstaates als „Verschwendung von Papier“ bezeichnet. Weswegen ihn die USA im Mai einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt hatten.

Nach seinen Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, der laut einem Bericht wieder Interkontinentalraketen entwickelt, und Kreml-Chef Wladimir Putin will Trump aber offenbar bilaterale Begegnungen weiter forcieren: „Ich würde mich mit jedem treffen. Ich glaube an Meetings“, sagte er. Und unterstrich damit sein Selbstbild als Dealmaker, das er in den schrillsten Farben malt.

Die angedachte Kehrtwende folgt demselben Muster wie zuvor im Nordkorea-Konflikt. In diesem Fall hatte Trump den Herrscher als „kleinen Raketenmann“ zuerst verspottet und dann dem Land mit der totalen Vernichtung gedroht , ehe er ihn in Singapur im Juni traf. Auch gegen den Iran schwang „The Donald“ noch vor einer Woche den Bihänder: „Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden die Konsequenzen zu spüren bekommen, die nur wenige in der Geschichte zu spüren bekommen haben.“