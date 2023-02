USA "zutiefst bestürzt" über Israels angekündigten Siedlungsausbau

Eine UN-Resolution sei „nicht hilfreich“, um Verhandlungen zur Zweistaatenlösung voranzubringen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, ohne jedoch mit einem Veto zu drohen. „Ebenso glauben wir, dass die Nachrichten aus Israel am Sonntag nicht hilfreich waren.“

Die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Israel hatte am Sonntag angekündigt, neun Siedlungen im besetzten Westjordanland nachträglich zu legalisieren. Das Sicherheitskabinett reagiere damit auf mehrere Anschläge in Ost-Jerusalem, hieß es. Darüber hinaus kündigte Netanyahus Regierung ein Treffen der dem Verteidigungsministerium unterstehenden Zivilverwaltung im Westjordanland an, um den Bau neuer Wohnungen in dort bestehenden Siedlungen zu genehmigen.