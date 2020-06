Widerstand gegen Überwachung in den USA

Edward Snowden, der in Hawaii als Mitarbeiter der Firma Booz Allen Hamilton bei der NSA beschäftigt war, hat den Stein ins Rollen gebracht. Medien berichteten unter Bezug auf seine Informationen, dass die NSA Nutzerdaten von Unternehmen wie Google, Yahoo, Microsoft, Apple oder Facebook sammle. In einem Interview in der Zeitung South China Morning Post sagte er am Mittwoch: „Ich bin weder Verräter noch Held. Ich bin ein Amerikaner.“ Er hält sich weiter an einem geheimen Ort, vermutlich in Hongkong auf. Die Zeitung kündigt „weitere explosive Enthüllungen“ an.