Die Quartalsbilanzen des US-Giganten ExxonMobile, hinter Saudi Aramco zweitgrößter Ölkonzern der Welt, gelten als wichtiger Gradmesser für den Zustand der Branche und die absehbare Entwicklung der Preise an den Zapfsäulen weltweit. Die neueste Einschätzung des Konzerns, wonach Exxon aufgrund der hohen Ölpreise im zweiten Quartal fast 16 Milliarden Dollar und damit um fünf Milliarden mehr als in den ersten drei Monaten des Jahres verdienen werde, lässt aufhorchen - insbesondere angesichts der hohen Benzinpreise in den USA.

Donald Trump hat die Chefs von Exxon, Chevron & Co. mit Blick auf die wichtigen Zwischenwahlen Anfang November wiederholt aufgefordert, für niedrigere Spritpreise zu sorgen. Doch die neuerliche Eskalation am Golf steht diesem Ansinnen diametral entgegen. Am Mittwoch zog der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bis Mittag um weitere 3,7 Prozent auf knapp 79 Dollar an. Das ist noch relativ harmlos im Vergleich zu den 118 Dollar, die ein Fass Brent quasi am Höhepunkt der Hormus-Blockade schon gekostet hatte. Doch die Richtung der Preisentwicklung schmerzt insbesondere auch US-Autofahrer. Wenige Monate vor den Midterms in den USA sind das keine guten Nachrichten für den übel gelaunten Chef im Weißen Haus. „Sie sind Abschaum“ Noch sind die Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts nach dem Mitte Juni geschlossenen Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran nicht offiziell abgebrochen. Doch Trumps martialische Wortwahl beim NATO-Gipfel in Ankara lässt nichts Gutes erahnen. Trump erklärte die Feuerpause mit Teheran aus seiner Sicht für beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen. Gleichzeitig beschimpfte er die Führung in Teheran. „Es ist reine Zeitverschwendung, sich mit ihnen abzugeben“, sagte Trump. Und: „Das sind fiese Typen, deshalb haben sie es auf jeden abgesehen, wahrscheinlich auch auf mich. Ich stehe schon seit Jahren ganz oben auf ihrer Liste. Und sie sind ein Haufen Abschaum, um ehrlich zu sein. Sie sind Abschaum.“